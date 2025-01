Caltagirone e Delfin: la partita Generali-Mediobanca e il nodo della lista

Nel confronto tra i grandi soci di Generali e Mediobanca, il tema delle liste per il consiglio di amministrazione del Leone (si voterà ad aprile) torna al centro della scena. Da un lato, Delfin e Caltagirone sostengono di essere stati pronti a proporre una loro lista; dall’altro, accusano Mediobanca di aver scelto di percorrere una strada diversa senza coinvolgere pienamente gli altri azionisti.

Secondo le osservazioni emerse, Mediobanca avrebbe deciso di lavorare fin da subito su una propria lista, riproponendo nomi e metodi che ricordano approcci consolidati nel tempo. Ma c’è un punto fondamentale che i critici evidenziano: la lista del Cda, formalmente costruita per rappresentare l’interesse della società e dei suoi azionisti, viene percepita come troppo legata alla visione strategica di Mediobanca. E questo apre una riflessione più ampia sul tema della governance.

Le figure chiave, a partire dall’attuale presidente Andrea Sironi e dall’amministratore delegato Philippe Donnet, sembrano destinate a rimanere al centro del progetto. Eppure, c’è chi si interroga sulla reale capacità di innovare: quanto spazio c’è per proposte davvero indipendenti e per un confronto trasparente tra le varie anime dell’azionariato?

Il ruolo di Mediobanca, che si trova spesso ad agire sia come azionista rilevante sia come advisor nelle operazioni strategiche, aggiunge un ulteriore elemento di complessità. Questo doppio cappello, pur essendo legittimo, solleva dubbi sull’equilibrio tra le diverse posizioni. I critici sottolineano come spesso le operazioni vengano gestite in modo autonomo, lasciando la sensazione che le scelte cruciali siano già state decise in un ristretto cerchio decisionale.

Tuttavia, la questione delle liste non è solo un gioco di equilibri interni. Rappresenta un banco di prova per il futuro di Generali, un’azienda di rilievo strategico per l’Italia, che deve affrontare le sfide di un mercato assicurativo sempre più competitivo e globalizzato. E deve colmare la distanza, in termini di capitalizzazione, dagli storici competitor Allianz e Axa. Questo nonostante il titolo sia cresciuto molto nell’ultimo anno. La stabilità e la coesione tra i principali azionisti saranno determinanti per guidare il gruppo verso nuove opportunità di crescita.

L’auspicio è che si possa trovare un punto di incontro, evitando una contrapposizione frontale che rischierebbe di creare ulteriori tensioni. L’obiettivo, alla fine, dovrebbe essere comune: assicurare a Generali una leadership forte, capace di rappresentare al meglio gli interessi della società e dei suoi azionisti, in un clima di trasparenza e collaborazione.