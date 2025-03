Il canale di Panama torna americano: il colosso Usa Blackrock acquista il consorzio. La maxi operazione

Il canale di Panama torna americano: il colosso Usa Blackrock acquista il consorzio

BlackRock ha accettato di acquistare due porti di Panama di proprietà di una società di Hong Kong e che sono diventati oggetto di tensioni tra Panama e l'amministrazione Trump. Lo scrive il New York Times. BlackRock acquisterà i porti, che si trovano alle due estremità del Canale di Panama, e oltre 40 altri dal conglomerato di Hong Kong CK Hutchison per circa 19 miliardi di dollari. I politici americani hanno sollevato la possibilità che il governo cinese possa influenzare la gestione del canale attraverso CK Hutchison tanto che il presidente Trump ha affermato anche che sia la Cina a gestire il canale. Il presidente Usa ha spesso affermato di volere che gli Stati Uniti riprendano il controllo della via navigabile, ceduta a Panama nel 2000.