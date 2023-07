Cannarsa nominato amministratore delegato di Sose

Sose, nominato il nuovo amministratore delegato Cristiano Cannarsa

Il consiglio di amministrazione di Sose ha nominato Cristiano Cannarsa nuovo amministratore delegato della società. Lo annuncia una nota di Sose (rpt.di Sose).

Con la nomina di Cannarsa, che, si ricorda in una nota, "è stato negli ultimi 6 anni al vertice di Consip e attualmente ricopre la carica di amministratore delegato di Sogei che aveva già guidato dal 2011 al 2017" si intende "rafforzare l'impegno sinergico fra le due partecipate del Mef in un'ottica di efficientamento del processo di modernizzazione e di evoluzione del Sistema Paese".

Sose, partner metodologico dell'amministrazione finanziaria, collabora con Sogei in materia di fiscalità d'impresa per la realizzazione degli ISA - Indici Sintetici di Affidabilità e, in ambito della finanza pubblica, ed è impegnata nella determinazione dei Fabbisogni Standard e nella definizione degli Obiettivi di servizio e dei LEP- Livelli essenziali delle prestazioni in attuazione del federalismo fiscale.