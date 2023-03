Capri, l'incubo estate si avvicina: parte la stagione, ma mancano i lavoratori

Capri, un'altra estate da incubo si avvicina. Lavoratori ancora senza Naspi 2022

Meno tre mesi all'inizio dell'estate ma i disagi del 2022 sembrano riaffiorare anche quest'anno. Soprattutto sul fronte lavoro e turismo. A Capri manca personale in strutture alberghiere e ristoranti. Si tratta di una situazione che, con Pasqua alle porte e quindi in avvio di stagione turistica, preoccupa fortemente gli operatori del turismo. Diverse le offerte di lavoro diffuse con ogni mezzo dalle imprese ma la risposta e decisamente scarsa. Lorenzo Coppola, da poche settimane nuovo presidente di Federalberghi Isola di Capri, si fa portavoce del disagio degli imprenditori costretti a trovare soluzioni mentre la macchina dell’ospitalità isolana si appresta a riavviare i motori. “Al giorno d'oggi reperire dipendenti stagionali è divenuta operazione complessa. Tale criticità rappresenta un tema di rilevanza nazionale che a Capri si percepisce in maniera più intensa poiché il bacino di lavoratori disposti a prestare servizio sull'isola è circoscritto”.