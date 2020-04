Carige, la Borsa si allontana. Allo studio il raggruppamento azionario

Si potrebbero allungare i tempi previsti per il ritorno di Banca Carige a Piazza Affari. Secondo i rumors l’istituto ligure potrebbe rientrare alle quotazioni non prima dell’autunno, rispetto all’attuale scadenza fissata per la fine di maggio.

Secondo il Sole24Ore, l’emergenza sanitaria, la complessità operativa conseguente e non ultimo il pesante ribasso dei listini, rendono poco opportuna la riammissione agli scambi ora. Senza dimenticare che Banca Carige dovrà presentare un’informativa alla Bce, che però è ancora in elaborazione.

Al contrario, il quotidiano della Confindustria ha segnalato che in questi giorni il consiglio di amministrazione dell’istituto potrebbe esaminare la possibilità di procedere con un raggruppamento azionario: l’operazione aiuterebbe a evitare eccessi di volatilità quando il titolo tornerà agli scambi.

Intanto, pochi giorni fa intanto è nata “Carige Arte Cultura”, lo speciale progetto di diffusione culturale su Instagram al tempo del coronavirus e sviluppato sulla piattaforma social che, da qualche giorno condivide in maniera digitale i tesori delle collezioni d’arte dell’istituto bancario ligure.