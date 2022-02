Carige venduta a Bper, disco verde del Fidt che verserà anche 530 milioni

Vendita al prezzo di un euro simbolico. Poi Opa residuale di Bper

Ora è ufficiale. Dopo Intesa (su Ubi) e il Credit Agricole (sul Creval), sarà Bper a scrivere il nuovo capitolo del risiko bancario italiano con Carige, il primo dei tre fronti critici del sistema del credito tricolore (dopo Mps e Banca Popolare di Bari) a trovare soluzione definitiva dopo due anni.

L’assemblea del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il comitato di gestione e i consigli del Fitd e dello Schema Volontario hanno acceso il disco verde alla cessione dell’88% dell’istituto ligure amministrato da Francesco Guido a Bper. Cessione che, secondo le indiscrezioni, avrebbe confermato, al termine della due diligence di Bper sui conti di Carige durata quasi un mese, la richiesta da parte dell'istituto emiliano di un’iniezione di circa 530 milioni di euro per coprire i costi straordinari (circa 300 milioni) legati allo scioglimento degli accordi commerciali di Carige con Ibm, Amissima, Hdi, Creditis e Gardant, migliorare lo stato del portafoglio crediti e coprire le rettifiche di valore sul real estate in modo da realizzare un’operazione dall’impatto neutrale sul capitale di Bper.



Il Ceo di Bper Piero Montani

Il via libera è arrivato in Zona Cesarini prima della scadenza dell’esclusiva concessa dal Fondo guidato da Salvatore Maccarone a Bper per l’acquisto e prevede il versamento di un euro simbolico da parte della banca di Piero Montani per l'80% di Carige e il lancio poi di un’Opa residuale a 0,80 euro per azione per il valore complessivo a carico di Bper di circa 70 milioni di euro. Acquisto da completare entro il 30 giugno, in modo da consentire al gruppo modenese di beneficiare del regime fiscale della trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta) in caso di fusione, dote che nel caso specifico di Carige vale circa 380 milioni.

