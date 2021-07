CarNext Italia con Adyen: sicurezza nell'acquisto di auto online

CarNext Italia offrirà al mercato italiano servizi di pagamento rapidi e fluidi grazie alla partnership con Adyen, provider a livello mondiale di soluzioni avanzate di pagamento rafforzando così la propria gamma di servizi innovativi nell'e-commerce.

L'infrastruttura di pagamento di Adyen sarà integrata all'interno del marketplace CarNext, consentendo ai clienti di completare agevolmente le transazioni online attraverso il loro sistema di pagamento preferito. Si tratta di un altro importante traguardo nella strategia di CarNext per trasformare radicalmente l'esperienza di acquisto di auto usate.

All'interno dell'analisi di CarNext realizzata nel 2020 risultava che il 41% degli intervistati prenderebbe in considerazione l'acquisto di un'auto online e il 94% dichiarava che avere accesso a una piattaforma di pagamento sicura e affidabile è un punto chiave per il tipo di acquisto. Adyen è certificata con gli standard di sicurezza PSD2 SCA e PCI, con funzioni di protezione dalle frodi e strumenti di gestione del rischio. La nuova partnership rafforza la strategia di CarNext tesa a fornire un percorso di e-commerce unificato, sicuro e senza problemi per i clienti italiani, disponibile anche in altri mercati europei: Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Portogallo.

E-commerce come canale di vendita per le auto usate

Nel primo Mobility Insights Report redatto da CarNext a maggio 2021, più di 1 intervistato italiano su 3 afferma che prenderebbe in considerazione l'acquisto di un'auto online, innanzitutto perché nell'ultimo anno si è abituato a fare la maggior parte dei propri acquisti online e in secondo luogo per la comodità di confrontare prezzi e recensioni da casa (rispettivamente il 57% e il 54%).

