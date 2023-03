Caro-bollette, aumenti fino a 950 euro l'anno: chi ci perde e chi ci guadagna

Con la reintroduzione degli oneri di sistema in bolletta si stima un rincaro fino a 950 euro all'anno

Il decreto che rivede gli aiuti per imprese e famiglie alle prese col caro bollette è in scadenza a fine mese. A questo proposito, l’osservatorio di Segugio.it e SOStariffe.it mette in evidenza l’impatto della decisione del governo di non rinnovare gli incentivi sugli oneri di sistema per le bollette della luce e di ridurre gli aiuti sul gas. Si stima un aumento del +16% su luce e +40% sul gas per una coppia con riscaldamento autonomo, fino a +950 euro all’anno su luce e gas per una famiglia numerosa con riscaldamento autonomo.

Gli oneri di sistema, lo ricordiamo, sono le spese per la copertura dei costi di attività di interesse generale per il sistema elettrico e gas. Questo cambio di rotta da parte del governo si deve al calo dei prezzi all’ingrosso registrato da inizio 2023, che ha portato a una riduzione dei fondi a sostegno del caro-bollette dal 1° aprile.

Tuttavia, com’è naturale, l’azzeramento degli oneri sul gas comporterebbe un rincaro rispetto alla situazione attuale: sul gas gli oneri erano addirittura negativi nell’ultimo periodo e agivano come una forma di sconto. L’ipotesi più probabile su questo fronte è che tali componenti negative siano mantenute su aprile ma in forma ridotta, riportate a zero su maggio e giugno e che ritornino ad essere un costo in seguito. Questo provocherebbe un aumento di circa il +40% sul gas rispetto all’ultimo periodo.