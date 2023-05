Decreto bollette, cinque miliardi a famiglie e imprese. Via libera dal Senato

Il decreto bollette è legge

Il decreto bollette è legge. Dopo l’approvazione alla Camera dello scorso 18 maggio, arriva il via definitivo dal Senato che esprime la fiducia con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento stanzia quasi 5 miliardi per il 2023 e incide su tre settori: energia, sanità e fisco; nello specifico, introduce nuove norme di sostegno a famiglie e imprese per acquistare energia elettrica e gas naturale, oltre che in materia di salute e adempimenti fiscali. Il testo (approvato a Montecitorio con 158 voti a favore, 71 contrari e sei astenuti del Terzo polo) andava convertito in legge entro il 29 maggio. Il governo aveva posto la fiducia anche alla Camera.

Fra le novità approvate durante l'esame parlamentare, è stata prevista l’introduzione di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino a un massimo di 200mila euro ed entro il tetto del 20% della spesa sostenuta per start up innovative nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità. Entreranno in vigore inoltre alcune misure di semplificazione temporanee per l'installazione di impianti fotovoltaici. E sono state estese le misure per la definizione agevolata dei ruoli per Regioni ed Enti locali, relativamente agli istituti previsti dalla legge di Bilancio dello stralcio dei debiti fino a mille euro e della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cosiddetta ‘rottamazione-quater’).