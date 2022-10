Caro bollette, da Coca Cola bonus da 800 euro per tutti i dipendenti

Coca Cola, il bonus sarà spendibile tramite la piattaforma di welfare aziendale

Bonus da 800 euro per tutti i 1.770 dipendenti. Coca Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha annunciato che distribuirà un bonus di 800 euro a tutti i lavoratoriò. Il bonus, spendibile tramite la piattaforma di welfare aziendale in una serie di servizi, potrà essere utilizzato come rimborso per bollette di acqua, luce e gas, non appena saranno confermate, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le proposte del DL Aiuti Bis.

Questa opzione è infatti contemplata dal decreto-legge Aiuti-bis n. 115 del 2022, che prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti contributi economici mirati, volti a fronteggiare gli aumenti delle bollette energetiche.

Il nuovo bonus ha l'obiettivo di essere un segnale di vicinanza di Coca-Cola HBC Italia alle proprie persone in un periodo particolarmente difficoltoso a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’inflazione, e andrà a rafforzare il potere d’acquisto dei beneficiari, che potranno utilizzarlo non solo per le bollette, ma anche per buoni carburante, rimborsi per spese scolastiche o di assistenza e per attività ricreative. L’azienda ha inoltre messo a disposizione uno sportello welfare online e una serie di sessioni formative per consentire a tutti i dipendenti coinvolti di spendere al meglio il credito ricevuto.