Bollette, stangata per Milano-Roma: picchi di 30 euro al giorno. Classifica

Caro energia e bollette, Ricci (Arera): costi in aumento del 59%

L'inverno è alle porte e la crisi energetica infiamma non solo il dibattito pubblico, bensì le case di milioni di italiani. Solo ieri il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, ha annunciato aumenti monstre (seppur in parte calmierati dagli interventi del governo) delle bollette: per il quarto trimestre del 2022 si è stimato un rialzo del 59% dei costi . Una tempesta “perfetta” è quindi in arrivo su tutta la Penisola. Ma come cambia la variazione dei prezzi da Nord a Sud?

Ci ha pensato Ecco, il think tank italiano indipendente per il clima a stimare il costo della bolletta del gas nel prossimo inverno per tre abitazioni tipo in tre città italiane simbolo come: Milano, Roma e Palermo. “Se a gennaio 2021”, ha spiegato Francesca Andreolli, “una famiglia milanese spendeva circa 7 euro al giorno per riscaldare la propria abitazione di 70 mq, questo inverno ne spenderà 21, nonostante gli interventi del Governo”.

Caro bollette, i costi a Roma raggiungono i 36 euro al giorno per una casa di 110 mq

Se passiamo invece alla Capitale “a Roma nei dieci giorni più freddi d’inverno la bolletta gas di una casa di 110 mq potrebbe costare fino a 36 € al giorno”, ha continuato Andreolli. Costo che scende a 27 € al giorno a Palermo, dove la temperatura più fredda è di oltre 8 gradi superiore a quella di Milano.

“Prendendo a riferimento il costo giornaliero per la temperatura media del periodo invernale nelle tre città selezionate, vediamo come il costo per l’uso del gas per abitazioni superiori ai 70 mq è sempre a due cifre, con prezzi critici per le abitazioni più grandi”, ha continuato Andreolli.

L'analisi prende a riferimento il prezzo del gas di settembre per stimare il costo della bolletta a fine inverno, il costo giornaliero di riscaldamento e la differenza rispetto all’inverno 2019/20, l’ultimo prima della pandemia.

“Cifre preoccupanti”, ha sottolineato Matteo Leonardi, Co-fondatore & Direttore esecutivo, Politiche nazionali di Ecco, “le variabili in gioco sono molte, ed è impossibile definire con certezza i prezzi del gas per il prossimo inverno. Le nostre stime però confermano che lo sforzo economico per famiglie e imprese sarà ingente, indipendentemente dai sostegni assicurati dall’intervento pubblico. È doveroso informare i cittadini degli impatti economici del prezzo del gas in un contesto di instabilità geopolitica”.

Caro energia e bollette in aumento: le tensioni geopolitiche causano incertezza sui mercati

Francesca Andreolli, ricercatrice del programma energia di Ecco, afferma che “il forte legame tra le dinamiche dei mercati e le tensioni geopolitiche è causa dell’incertezza sull’andamento del prezzo, e la situazione non sembra destinata a cambiare nei prossimi mesi. Sarà quindi un inverno difficile, e non per una tanto paventata mancanza di volumi di gas – il livello degli stoccaggi ha raggiunto il 90% -, ma per il costo della materia prima.”

Rincari importanti, nonostante gli oltre 50 miliardi di euro impiegati dal Governo Draghi a sostegno di famiglie e imprese. Se i prezzi dovessero rimanere attorno ai valori attuali, l’azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione dell’IVA al 5% nella bolletta gas serviranno ben poco a ridurre la spesa energetica delle famiglie.

Matteo Leonardi, Co-fondatore & Direttore esecutivo, Politiche nazionali di ECCO, sottolinea che "l'antidoto per questi prezzi è l’efficienza energetica e la riforma della fiscalità. Infatti, Avere oggi una casa in classe energetica. A permette di ridurre il costo della bolletta gas di 2/3 rispetto alla classe G. La crisi deve essere anche un’occasione per una revisione e ridistribuzione delle componenti fiscali e parafiscali delle tariffe energetiche per favorire l’elettrificazione dei consumi finali e garantire un gettito per finanziare l’efficienza energetica nelle abitazioni italiane".