Cartelle esattoriali, ecco come fare se si perde la sanatoria: mega sconti

Nuova agevolazione cartelle esattoriali anche se hai perso la sanatoria

Non hai ancora presentato la sanatoria delle cartelle esattoriali? Potrebbe non essere ancora troppo tardi. Il 30 giugno si è conclusa la possibilità di presentare la rottamazione delle cartelle, ma ci sono ancora delle opzioni per chi non ha fatto in tempo a presentare la sanatoria.

Le domande della rottamazione delle cartelle devono ricevere risposta dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre. La risposta del concessionario che ha sostituito Equitalia nel 2017 può arrivare in diversi modi: l’accettazione totale dell’istanza (rottamando tutte le cartelle), la reiezione della domanda o un’accettazione parziale, che rottamerà solo alcune cartelle.

Fatto questo, come scrive ILoveTrading, toccherà al contribuente completare il passaggio successivo, ovvero il pagamento delle rate, come stabilito dalla richiesta del diretto interessato. Le rate possono arrivare fino a un massimo di 18, scadendo tra il 31 ottobre e il 30 novembre per poi tornare ogni 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre, dal 2024 al 2027. Mancare anche un singolo pagamento porta all’immediata decadenza del beneficio.