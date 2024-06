Case al mare, prezzi folli vicino alla spiaggia. Ecco i posti più e meno cari

Case al mare, prezzi folli vicino alla spiaggia. Ecco dove gli immobili costano di più e dove, invece, si risparmia

Il mare costa, e il mercato immobiliare vicino alle spiagge gioisce anche quest’anno. A Forte dei Marmi (Lucca, Toscana) si spendono poco più di 10mila euro/mq per una casa vicino al mare (cioè con la spiaggia raggiungibile a piedi in cinque minuti), a Sorrento (Savona, Liguria) quasi 8mila euro, mentre e ad Alassio (Savona, Liguria) 6.265 euro. Sono le tre località balneari italiane più costose, riporta Il Sole 24 ore, tra le 14 analizzate da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it che ha anche calcolato la variazione di prezzo tra l’acquisto di una casa fronte mare e una più periferica (oltre il raggio dei 5 minuti a piedi dalla spiaggia): a Forte dei Marmi il budget richiesto scende del 13,4% a 8.681 euro che resta in ogni caso il valore assoluto più alto. A Sorrento il risparmio, se ci si allontana dalla spiaggia, è solo del 7,3% (a 7.405 euro), mentre ad Alassio lo scostamento è molto accentuato: -29,8% (4.396).

Il primato, in questo senso, spetta a Viareggio (Lucca, Toscana): in uno dei centri balneari più frequenatti del Tirreno comprare un immobile in prossimità della spiaggia costa il 67,1% in più che acquistarlo a una distanza superiore. Nel primo caso, la spesa richiesta è pari a 4.589 euro/mq, mentre nel secondo è di poco inferiore a 2.750 euro/mq.

Quanto alle variazioni di prezzo rispetto al 2019, continua Il Sole 24 ore, spicca il caso di Alghero: in cinque anni il prezzo medio richiesto per una casa vicino alla spiaggia nel centro sardo è cresciuto del 43,4% (+25,7% per un immobile oltre i cinque minuti dal mare). Incrementi leggermente inferiori fanno registrare Jesolo (+42,8% per una casa oltre i cinque minuti a piedi dalla spiaggia rispetto al 2019) e Lignano Sabbiadoro (+41,1% entro 5 minuti dal mare).