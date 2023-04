Cassina acquista Zanotta: l'unione all'insegna del design made in Italy

Cassina acquista Zanotta: il brand milanese passa sotto l'ala dell'americana Haworth Lifestyle Design

Cassina, azienda parte del gruppo Haworth Lifestyle Design, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione del marchio Zanotta (parte del gruppo Tecno/Zanotta), storica azienda italiana che nel segmento alto di gamma e rinomata a livello internazionale per i suoi iconici arredi. Portavoce del design nel mondo, Cassina ne coordinerà le attività e il piano di sviluppo futuro. Una fusione di due nomi storici del design che si pone anche come una sfida di rilancio.

Fondata nel 1954 a Nova Milanese, Zanotta è tra i maggiori protagonisti della storia del design industriale italiano. Dagli anni ’60, guidata dall’intuito e dalla straordinaria capacità imprenditoriale del suo fondatore Aurelio Zanotta, ha conquistato la scena mondiale grazie a prodotti emblematici per l’innovazione formale e per la ricerca tecnologica sostenuta dalla continua evoluzione della qualità dei materiali e processi produttivi. Nel corso della sua storia, Zanotta ha collaborato con alcune delle firme più illustri, tra cui Gae Aulenti, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Alessandro Mendini, Carlo Mollino, Bruno Munari ed Ettore Sottsass.

Con un giro d’affari di circa 25 milioni di euro, l’azienda è presente in oltre 700 negozi specializzati in 50 Paesi nel mondo. Zanotta è oggi una delle aziende di design più rappresentate, riconoscibili e iconiche anche grazie ai suoi 330 prodotti presenti in 56 musei in tutto il mondo, e forte dei 4 Compassi d’Oro Adi ricevuti nella sua carriera. Zanotta si andrà ad aggiungere agli altri prestigiosi marchi già presenti nel gruppo Haworth Lifestyle Design: Cassina, Cappellini, Ceccotti, Karakter, Poltrona Frau, Luxury Living, JANUS Et Cie, Luminaire e Interni.