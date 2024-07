Castello Sgr investe 135 mln in Nobu Hotel: prima apertura in Italia

Castello Sgr lancia il primo Nobu Hotel in Italia

Castello Sgr continua a espandere la propria presenza nel settore alberghiero italiano con un nuovo e ambizioso progetto. Come riportato da Pambianconews, la società, sotto la guida di Giampiero Schiavo, ha recentemente sottoscritto un contratto di finanziamento di 135 milioni di euro tramite il fondo di credito 'Fondo Lithium', sostenuto da fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. L'investimento è destinato al rifinanziamento e al rilancio dell'ex Grand Hotel Via Veneto a Roma, che diventerà la sede del primo Nobu Hotel in Italia.

La riapertura della storica struttura è prevista per la primavera del 2025, con una trasformazione completa che prevede 122 camere e suite progettate da uno studio di design di New York di fama internazionale. Gli ospiti potranno godere di numerosi servizi esclusivi, tra cui il ristorante Nobu, un lounge bar panoramico sul tetto, spazi per meeting, una city spa con centro fitness e un Club Lounge.

Trevor Horwell, CEO di Nobu Hospitality Group, e Carlo Acampora, presidente e CEO di Grand Hotel Via Veneto, hanno sottolineato che questo progetto rappresenta il primo luxury lifestyle hotel a marchio Nobu in Italia e il primo ristorante Nobu a Roma. Con 77 ristoranti rinomati a livello globale, Nobu può già vantare 41 hotel e 12 residence.

Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di partecipare all'apertura a Roma del primo Nobu Hotel in Italia. Questo accordo conferma ulteriormente l’attrattività e le opportunità di crescita del mercato dell’hospitality di alta gamma nella Capitale, che ha visto numerose transazioni significative a livello nazionale negli ultimi due anni.”