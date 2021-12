Caterpillar lascia l'Italia: chiusura a sorpresa per lo stabilimento di Jesi

Chiusura a sorpresa per lo stabilimento di Jesi della Caterpillar

Natale amaro per i lavoratori di Caterpillar. La multinazionale ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Jesi, lasciando a casa 270 lavoratori. Come scrive la Stampa, il gigante delle macchine movimento terra Caterpillar chiuderà il suo stabilimento di Jesi, che produce pistoni idraulici, e aprirà la procedura di licenziamento collettivo. La notizia è arrivata ieri da Jean-Matthieu Chatain, nuovo direttore della fabbrica.

Un «annuncio cinico per la tempistica», dice Luigi Imperiale, della Fim Cis, a La Stampa, perché con il periodo festivo si perdono una ventina di giorni di trattativa sui 75 previsti dalla normativa. Situazioni come queste sono quelle che hanno spinto il governo a pensare ad un decreto anti-delocalizzazioni, la cui bozza è però arenata da mesi. Immediata la mobilitazione dei lavoratori che già oggi faranno volantinaggio a Jesi per spiegare che cosa è successo. La chiusura mette a rischio anche l’indotto delle provincia di Ancona.