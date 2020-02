Cattolica Active Casa&Persona, al via la campagna di prodotto

Cattolica Assicurazioni presenta la nuova campagna di comunicazione dedicata al prodotto Active Casa&Persona, on air da oggi sui principali media nazionali.

Prende il via oggi la nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni, dedicata al prodotto Active Casa&Persona. Cattolica sarà on air su tutti i principali media nazionali con un concept realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa Utopia e un piano media curato da Vizeum, società del gruppo Dentsu Aegis Network, che abbraccia tv, radio, carta stampata, affissioni, cinema, social media e web.

Dopo la campagna di brand dello scorso anno, la Compagnia ha deciso di puntare sul prodotto dedicato ai differenti stili di vita degli italiani e alle loro esigenze di protezione, mettendo al centro la persona e il suo benessere e partendo proprio dall’assunto che la casa, con tutto ciò che contiene, deve essere un luogo sicuro per chi la abita. Così come l’offerta assicurativa, anche la strategia di comunicazione pubblicitaria è stata declinata sugli stili di vita dei segmenti di clientela: metropolitano, digitale, dinamico e previdente. Perché, come recita il claim, “ogni casa è diversa, perché è fatta da chi la vive”.

E al centro del concept di questi nuovi spot ci sono proprio le abitazioni: stanze che raccontano la quotidianità, le passioni e i sogni della gente, lasciando spazio all’immaginazione e alle capacità di immedesimazione degli spettatori. Un fil rouge con la campagna dello scorso anno, che consente di rafforzare il posizionamento di Cattolica come "Gruppo vicino alle persone" in qualsiasi momento della loro vita. Il racconto si sviluppa attraverso quattro creatività, ambientate in altrettante location: dalla casa piena di storie di una coppia di nonni a quella tecnologica e futuristica di un millennial, dalla vitalità̀ dell’appartamento di una giovane famiglia alla multiculturalità di quello di una viaggiatrice.

Compagnia da sempre attenta alla sostenibilità ambientale e alle esigenze del territorio, Cattolica ha confermato ancora una volta i suoi valori con una campagna che contribuisce a migliorare l’aria che respiriamo. A partire da ieri infatti, in anteprima nazionale, il monumento di Porta Nuova di Verona, uno dei punti nevralgici per l’accesso alla città, è stato rivestito con tre mega-affissioni eco-friendly dedicate ad Active Casa&Persona. I teli pubblicitari, realizzati con la tecnologia Airlite, hanno la capacità di eliminare le sostanze inquinanti trasformandole in sostanze inerti, in modo completamente naturale, grazie all’energia della luce solare. Secondo le stime, un impianto pubblicitario come questo, trattato con pittura Airlite, è in grado di eliminare oltre un quintale di NOx (ossidi di azoto) dall’atmosfera.

Il Direttore Marketing del Gruppo Cattolica Assicurazioni, Francesco Minelli, ha dichiarato: “L’identità distintiva di Cattolica è valorizzata ancor di più da questa nuova campagna di comunicazione che inauguriamo oggi, dando una visione diversa da quella dell’assicurazione tradizionale. Da sempre vicina alle esigenze e ai bisogni delle persone, Cattolica garantisce protezione a ogni stile di vita con il prodotto Active Casa&Persona. E con orgoglio ricordo che siamo la prima compagnia assicurativa in Italia ad aver lanciato una campagna che contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente”.