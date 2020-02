Cattolica Assicurazioni sale al 100% di ABC Assicura

Cattolica Assicurazioni annuncia l'acquisizione del 40% di ABC Assicura da Banca Popolare di Vicenza, salendo al 100% del capitale sociale della Compagnia.

"Cattolica Assicurazioni - si legge in una nota stampa - informa di aver perfezionato in data odierna l’acquisto del 40% di ABC Assicura S.p.A.1 da Banca Popolare di Vicenza in Liquidazione Coatta Amministrativa".

"A seguito dell’acquisizione, Cattolica Assicurazioni detiene il 100% del capitale sociale di ABC Assicura. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto di razionalizzazione e semplificazione del Gruppo Cattolica e non comporta impatti materiali sulla posizione di solvibilità del Gruppo Cattolica".