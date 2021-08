Cattolica Assicurazioni, utile in forte crescita a quota 107 milioni di euro

Cattolica Assicurazioni chiude il primo semestre del 2021 con un balzo dell'utile netto a 107 milioni di euro dai 10 milioni del 2020. La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita cresce del 21,7% a 2.598mln. Nel business Danni diretto si riscontra un incremento del 2,3% dovuto al Non Auto. In aumento anche la raccolta Vita, che sale del 40,9%. Il combined ratio, all’87,7%, si conferma ad un ottimo livello, pur in aumento di 0,6 p.p. rispetto al 1H2020 su cui aveva pesato l’accantonamento effettuato per far fronte al voucher per i clienti Auto. Il Gruppo ricorda che il primo semestre del 2020 aveva beneficiato di un forte calo della frequenza sinistri a seguito del lockdown molto rigido.

Il risultato operativo segna un calo del -13,9% a 155mln, prevalentemente a causa dell’accantonamento (13mln) posto in essere per far fronte al possibile esborso legato alle polizze dormienti attualmente in fase di valutazione. Il RoE operativo si attesta pertanto al 7,1%. L’Utile Adjusted è pari a €164mln, in forte crescita rispetto al 1H2020 (€80mln). Tale KPI comprende la plusvalenza relativa alla cessione di Lombarda Vita pari a 104mln. L’utile netto di Gruppo risulta in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente pur scontando €69mln di svalutazioni (di cui 51mln legate alla svalutazione del goodwill delle società in joint venture con il Gruppo Banco Bpm).

La raccolta premi del lavoro diretto registra una crescita del 2,3% a 1.073mln. Al risultato contribuisce per 566mln il segmento Non Auto, la cui raccolta è in deciso aumento rispetto allo scorso esercizio (+6,1%). I premi del segmento Auto si attestano a €507mln, in leggero calo rispetto al 1H2020 (-1,5%): su tale variazione incidono il calo del premio medio dovuto alla pressione competitiva attualmente presente sul mercato e le iniziative a favore degli assicurati, tra cui il voucher. Il portafoglio polizze Rca risulta in aumento di circa 5.000 pezzi nel corso del 1H2021, in recupero rispetto al primo quadrimestre.