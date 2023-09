Cdp, mobilitati 10 mld nel semestre per sostenere l'economia. Più 60% sul 2022

Cdp, il cambio di passo per sostenere l'economia del Paese in crisi

Cassa depositi e prestiti è alle prese con un profondo riassetto dell'aerea business, un passaggio fortemente voluto dall'ad Dario Scannapieco, in linea con la rotta indicata nel piano strategico 2022-2024. Una svolta che ha uno scopo preciso, vale a dire - si legge su Il Sole 24 Ore - rafforzare il suo ruolo a supporto del Paese in una fase di rallentamento dell'economia. A tracciare un bilancio sul business della società è Massimo Di Carlo, vicedirettore generale da un anno e mezzo. Segnali molto positivi secondo il manager, nei soli primi sei mesi del 2023 Cdp ha impegnato complessivamente 10 miliardi, si tratta del 60% in più rispetto ad un anno fa.

"Ci poniamo sul mercato come un unicum - spiega al Sole Di Carlo - perché siamo diventati partner di lungo periodo delle imprese e degli enti pubblici dal momento che gli affianchiamo lungo tutto il percorso delle scelte strategiche e di investimento. E questo lo facciamo anche grazie alla rafforzata presenza sul territorio, con 27 punti operativi e team dedicati alle imprese e alla Pubblica amministrazione". Si tratta insomma di un approccio sempre più modulato sui beneficiari e che sfrutta la vicinanza sul territorio, grazie anche alla presenza di veri e propri hub regionali.