"Ceo a 33 anni, ecco il mio percorso. Scelte, idee, vision: vi svelo tutto"

La ricetta vincente di Alberto Racca

"Essere giovani non è né un vantaggio né un peso, è una condizione". Inizia così una lunga intervista che Alberto Racca, amministratore delegato del Gruppo Miroglio, ha concesso ad Affaritaliani.it per la rubrica "Professione manager". Il dirigente, torinese, 33 anni, ha iniziato la sua avventura nell'azienda di Alba alla vigilia della pandemia, e ha ottenuto risultati commendevoli nonostante uno scenario economico sempre più complesso. Come? Attraverso scelte non convenzionali: prima di tutto, esplorando nuovi mercati, in primis il Middle East.

Poi coinvolgendo i lavoratori dell'azienda attraverso la creazione di uno "shadow board", un vero e proprio consiglio di amministrazione parallelo in cui vengono dibattuti temi anche delicati attraverso l'ausilio di persone giovani su cui l'azienda vuole puntare. "Il risultato è estremamente soddisfacente". E ancora: è fondamentale avere chiaro un percorso in testa, puntare su determinate scelte e portarle avanti. Partendo dalla certezza che è quello iniziale il passo più complicato da compiere.

Da questo punto di vista Racca ha scelto bene, perché è un "McKinsey boy". Lì, nella più straordinaria palestra manageriale che esista al mondo, il ceo di Miroglio ha mosso i primi passi sapendo che se un colosso come la multinazionale della consulenza ti sceglie significa già che sei, in qualche modo, un "eletto". Qui ha seguito importanti progetti aziendali di trasformazione e in KKR-Pillarstone, partecipando alla definizione dei piani di acquisizione ed investimento e a turnaround di successo. Laurea in Managerial Economics alla London School of Economics e MBA alla London Business School, Alberto Racca ha maturato in precedenza significative esperienze in McKinsey & Co. Racca è entrato nel Gruppo Miroglio nell’ottobre 2018 con la carica di Group Strategy & Transformation Director. Nel dicembre 2019 è stato nominato Amministratore Delegato.

Ma Professione Manager è una rubrica che vuole indagare a 360° il percorso che porta i dirigenti a diventare numeri uno. Compreso il ruolo della famiglia e la filosofia con cui si guarda al futuro.