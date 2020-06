Cgil, Landini attacca Bonomi: "Il Mes non va usato per cancellare l'Irap"

Maurizio Landini continua la sua battaglia contro il neo presidente degli industriali Carlo Bonomi. “Deve essere chiaro - spiega il segretario della Cgil a La Stampa - che il Mes non va utilizzato per cancellare l’Irap, come ho sentito chiedere da Confindustria. Un ‘contratto’ sociale è una necessità. Fatto col governo e tutte le parti, senza aspettare settembre. Agiamo su fisco, ammortizzatori, formazione e scuola ma è anche centrale il rinnovo dei contratti di lavoro. Aumentano le diseguaglianze e il rischio di rivolta sociale, un vaccino che servirebbe è per un lavoro stabile che si opponga alla precarietà”. Secondo il segretario della Cgil, infatti, “dovremmo smetterla di essere ipocriti e fingere di non vedere che la deregolamentazione e la frammentazione dei sistemi produttivi e del lavoro hanno determinato questa situazione” in quanto proprio “la cronaca dimostra che, se si vuole investire su sviluppo e diritti, questo è uno dei temi”.