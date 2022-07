Che cosa significa stagflazione e quali effetti provoca

Stagflazione: cosa significa nel concreto, quali effetti produce e quali sono i rimedi per poterla prevenire.

Sin dalla seconda metà del Novecento gli economisti hanno cercato di capire e spiegare il fenomeno della stagflazione. Il termine originariamente si riferiva alla combinazione nello stesso periodo di alta inflazione e bassa crescita economica, ma oggi viene usato per descrivere tutte le situazioni in cui lo stallo nell'economia di uno Stato coincide con tassi di inflazione elevati. Proviamo a scoprire di più su questo fenomeno accaduto già più volte in passato e che ciclicamente sembra tornare a colpire l'economia mondiale.

Che cos'è la stagflazione: le cause e gli effetti

Fenomeno apparso per la prima volta verso la fine degli anni Sessanta in alcuni Paesi del blocco occidentale, tra cui l'Italia, la stagflazione prevede la presenza contemporanea di inflazione e stagnazione, quindi uno stallo nella crescita dell'economia in termini reali. Studiata a lungo a partire dagli anni Settanta, viene spiegata attraverso due cause generali: lo choc dell’offerta o l'azione sbagliata dei governi, che possono con alcune decisioni ostacolare la crescita economica e al contempo incrementare la disponibilità di moneta.

Andando nel dettaglio, sono oggi accettate come possibili cause dell'avvento di un periodo di stagflazione politiche monetarie e fiscali troppe espansive, che comportano un aumento della domanda e, di conseguenza, la crescita dei prezzi. Se si permette un'inflazione fuori controllo, per poi “inchiodare” all'improvviso, ci si può ritrovare in una situazione di contemporanea stagnazione del mercato. Per altri, invece, la stagflazione può essere indotta da una regolamentazione severa dei mercati o del lavoro, in contemporanea alla stampa di moneta in eccesso da parte di una banca centrale. Ma anche l'instabilità politica può causare una contemporanea presenza di inflazione e stagnazione.

Qualunque sia la causa, comunque, gli effetti della stagflazione sono sempre negativi. In particolare, la combinazione di alta inflazione e bassa crescita può portare, sull'economia reale, al licenziamento di massa e alla diminuzione del tenore di vita della gran parte delle classi sociali.

Come sopravvivere alla stagflazione

Cosa si può fare per risolvere una situazione così complicata? Purtroppo, non c'è una soluzione semplice, e gli economisti non sono tutti d'accordo su quale sia il modo migliore di affrontare la stagflazione. Alcuni propongono l'uso di politiche fiscali espansive (ovviamente non chi ritiene che queste possano essere una delle cause del fenomeno), mentre altri raccomandano l'utilizzo di politiche monetarie adeguate per il controllo dell'inflazione. C’è chi invoca invece la manipolazione dei tassi di interesse delle valute come soluzione per cercare di dare impulso alla ripresa economica.

Qualunque sia la ricetta utilizzata, è chiaro che la stagflazione sia un problema serio, e che quindi richieda una soluzione urgente e rapida.

Ma è possibile prevenire l'arrivo di una situazione di presenza contemporanea di inflazione e stagnazione? Anche questa è una domanda alla quale non esiste una risposta univoca. Ci sono però alcune cose che si possono sicuramente fare. Per esempio, si può cercare di stimolare l'economia aumentando gli investimenti pubblici o abbassando il tasso di interesse, e contemporaneamente incoraggiando le imprese e i consumatori a spendere di più.

Come investire in un periodo di stagflazione

Se stai pensando di investire in un'economia incappata in questo tipo di congiuntura economica sfavorevole, ci sono alcune cose da tenere a mente. In primo luogo, devi essere consapevole dell'alto livello di rischio. Le condizioni economiche possono cambiare molto velocemente e potresti non ottenere il ritorno sull'investimento che ti saresti aspettato.

In secondo luogo, dovresti pensare ai settori in cui vuoi investire. In un'economia sottoposta a stagflazione è spesso meglio evitare settori che stanno soffrendo. Al contrario, dovresti cercare di individuare quei settori che, nonostante le difficoltà, sono in crescita.

Infine, dovresti sempre fare ricerche prima di fare qualunque tipo di mossa. Assicurati di capire quali siano davvero i rischi e le potenzialità di un possibile investimento. Solo agendo con grande attenzione potresti riuscire a ricavare un profitto anche in un contesto economico di così grande difficoltà.