Chi è Luigi Corradi, manager dei treni che ha deciso la fermata "Lollobrigida"

Chi è Luigi Corradi, il manager che ha fatto scendere dal treno il ministro Lollobrigida

La storia è nota è riempie le cronache dei giornali da giorni. Un treno in ritardo, un ministro a bordo e la fermata non prevista a Ciampino, per farlo sfrecciare in auto blu verso il suo appuntamento a Caivano e poi rientrare a Roma, in tempo per una intervista in diretta tv.

Quello che non si sa è "chi" e "perché" avrebbe accordato la sosta straordinaria. I bene informati a piazza della Croce Rossa non hanno dubbi. Si sussurra nei corridoi, si ammicca, si vocifera un solo nome. È quello di Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, manager di lungo corso nelle Ferrovie, nominato Ad per la prima volta dal governo 5 stelle e oggi in avvicinamento progressivo verso Fratelli d'Italia, per provare a spuntare nella tornata di nomine della prossima primavera un posto da amministratore delegato delle Ferrovie.

Per questo avrebbe preso in autonomia la decisione di far scendere il ministro. Una decisione avvenuta nel pieno rispetto delle regole ma pure esercitando un margine di autonomia decisionale.

Il risultato lo abbiamo letto sui giornali, una decisione maldestra, una comunicazione disastrosa, un caos che rischia di appannare l'immagine del ministro, per usare un eufemismo. Insomma, un boomerang che potrebbe ritorcersi contro Corradi e la sua corsa alla poltrona più alta del gruppo ferroviario.