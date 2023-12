Chora Media in rosso, disastro di Calabresi. Aumento di capitale da 8 mln

Chora Media, persi quasi 7 mln: disastro dei podcast di Calabresi e Brera. Ok a due aumenti di capitale

Natale “caro” per gli azionisti della società che controlla i podcast col marchio Chora Media guidati da Mario Calabresi. Qualche giorno fa, infatti, a Roma davanti al notaio Susanna Schneider s’è riunita l’assemblea dei soci della Be Content - di cui presidente è il produttore cinematografico Mario Gianani (marito dell’ex ministro Marianna Madia) e Calabresi ne è amministratore delegato - per deliberare due aumenti di capitale, di cui il primo più consistente per 8 milioni di euro e il secondo gratuito di 63mila euro a servizio di un piano di incentivazione.

Perché la massiccia ricapitalizzazione? Calabresi verbalizza che “l’azienda a fine 2022 ha perso 4,5 milioni e che dalla situazione patrimoniale aggiornata allo scorso 31 agosto sono emerse altre perdite per 2,3 milioni”. I soci di Be Content, la Be Water (di Guido Brera, Gianani, Caterina Caselli e il figlio Filippo e altri), che ne ha l’85% e lo stesso Calabresi (titolare del restante 15%) “in ragione delle esigenze finanziarie hanno eseguito versamenti in conto futuro aumento di capitale, consentendo la relativa imputazione a riserva di patrimonio netto, per 7,5 milioni”.

Ciò significa che l’aumento di capitale di 8 milioni appena deliberato e la cui sottoscrizione scadrà il 31 maggio 2024 vedrà i due soci versare entro quella data, rispettivamente, altri 450mila euro e 50mila euro.