Church's, la scarpa dei businessman rinnovata da Miu Miu

Miu Miu rifà il look delle scarpe inglesi Church's

La scarpa dei businessman Church’s si rifà il look con Miu Miu. In partnership per una capsule collection che include due calzature, i due brand di moda danno il via a una collaborazione speciale.

Come scrive Pambianco, i modelli, brogue e double monk strap, realizzati in pelle spazzolata lucida sono declinati nelle classiche tonalità nero e tabacco caratterizzate da una forma più larga e arrotondata rispetto alle originali alle quali si ispirano.

A sostituire il cuoio delle Church’s, in questo caso, vi è una suola in gomma stampata, antiscivolo e sportiva. Non manca, poi, il motivo dentellato che caratterizza entrambi i modelli, ffedele al modello originale Church’s. Poi, il logo Miu Miu sulle linguette delle scarpe e in rilievo sui lati delle suole, insieme naturalmente al logo Church’s x Miu Miu stampato sulle solette. I prodotti Church’s x Miu Miu sono già disponibili sul sito ufficiale di Miu Miu dal 29 agosto e arriveranno nei negozi a partire dal 6 settembre.