Cina, il Pil vola del +18,3% annuo. Ma il confronto è con il "lockdown duro"

Grazie al confronto con il tonfo storico del -6,8% del primo trimestre 2020, l'economia del Dragone, anche se poco al di sotto delle attese, riprende la sua corsa e incassa da gennaio a marzo del 2021 un aumento del Pil del 18,3% (+19% il consensus degli economisti). Si tratta comunque della crescita più elevata mai registrata in Cina in 30 anni di rilevazioni (dal 1992) che segue il crollo dell'economia nel corso del 2020 (comunque positiva a fine anno: +2,3%) a causa dell'esplosione della pandemia specialmente nel primo trimestre dello scorso anno, quando il Covid-19 aveva fatto capolino durante il periodo del Capodanno cinese a Wuhan, prima di diffondersi poi dalla regione in tutto il mondo. Secondo i dati forniti dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in termini congiunturali, la crescita è dello 0,6%.

Il consolidamento della domanda interna ed estera, oltre che le continue misure di sostegno fornite dal governo centrale alle piccole imprese hanno sostenuto la ripresa. Ma l'espansione, pesantemente alterata dal crollo delle attività di un anno fa, dovrebbe moderarsi nel corso di quest'anno dopo un aumento del 6,5% registrato nel quarto trimestre dello scorso anno, mentre il governo cerca di contenere i rischi finanziari in settori surriscaldati dell’economia.

Il Pil, secondo dati ufficiali, è balzato al record del 18,3% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2020, ma più lentamente rispetto al +19% previsto da un sondaggio di economisti Reuters e dopo un aumento del 6,5% registrato nel quarto trimestre dello scorso anno.

La forza della domanda interna è registrata dal boom anche a marzo delle vendite al dettaglio che sono balzate del 34,2% su base annua, facendo meglio del rialzo pari a +28% atteso dal consensus. Dall'inizio del 2021, il dato è volato del 33,9%, meglio del +31,7% stimato e quasi invariato rispetto al precedente +33,8% registrato per i mesi di gennaio e febbraio scorsi.

Ma gli investimenti fissi hanno segnato una crescita del 25,6% nei primi tre mesi del 2021, in rallentamento rispetto al 35% di crescita del periodo gennaio-febbraio. Come anche la produzione industriale: sempre a marzo è cresciuta su base annua del 14,1%, meno del +18% atteso dal consensus. Dall'inizio dell'anno, il dato ha segnato una crescita pari a +24,5%, rispetto al +26,5% stimato e in decelerazione rispetto al precedente balzo del 35,1%. Segno che l’espansione sta perdendo un po’ di slancio.

Nonostante i dati confermino la ripresa della Cina,infatti l'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino ha invitato alla cautela. "Lo scenario internazionale è complicato da elevate incertezze e instabilità", ha dichiarato il portavoce, Liu Aihua, e "le fondamenta della ripresa economica interna non sono ancora solide".

Nel 2021, il Fmi ha stimato che la Cina crescerà dell’8,4%,ma la previsione è molto al di sopra del prudente target fissato il mese scorso dal primo ministro del Dragone Li Keqiang secondo cui l’aumento del Pil si fisserà al di sopra del 6%, con l'obiettivo di creare 11 milioni di nuovi posti di lavoro.