Classe media sta scomparendo, siamo vicini all'economia americana

Come c.... ha fatto mio padre, operaio, a mantenere una famiglia con 7 figli, andare in vacanza ogni anno per 1 mese, c.... 1 mese, mandare 5 figli all'università, senza mai chiedere niente a nessuno? Prendo spunto da questo signore che ha voluto ricordarci come negli anni '80 si poteva con uno stipendio da 750.000 lire al mese avere un'auto e mandare la famiglia in vacanza per un mese. Oggi siamo più vicini alla l'economia americana, ossia stiamo per perdere la classe media, che sta scivolando verso la povertà "ordinaria" se non verso la povertà assoluta.

A cosa mi riferisco? Pochi giorni fa è stata varata una nuova card (la Social Card o Carta Acquisti) per tutte le famiglie con ISEE basso o con nuclei famigliari con la presenza di 3 o più bambini, oltre agli over 65 in difficoltà finanziarie e che prevede, tra l'altro, la possibilità di avere uno sconto del 5% da spendere in farmacia e/o nei negozi convenzionati.

Quale il reddito minimo per vivere bene oggi in Italia?

Ma la domanda è: “Qual è il guadagno minimo per vivere bene oggi in Italia? Secondo la maggior parte degli studi sulla materia, il reddito minimo per una coppia con due figli dovrebbe essere tra 3.000 e 3.500 euro al mese. I ricercatori hanno determinato panieri di beni e servizi che rientrano in un bisogno minimo”.

Ora siamo passati dalle 750.00 lire mensili (387,35 euro) a 3.500 euro mensili vale a dire circa 9 volte in più o se volete circa l'800% in più. A titolo di cronaca una famiglia media in Italia guadagna in un anno circa 21.462,62 (1.533 euro mensili con 14 mensilità) per arrivare ai 3.500 occorre moltiplicarlo per 2,3 volte o aumentarlo con il 130% in più. Per fare un confronto finale diciamo che negli anni '80 era sufficiente uno stipendio oggi ne occorrono almeno due! Sono passati solo 40 anni. Gli Stati Uniti con una popolazione di circa 331,4 milioni di abitanti eroga il Food Stamp Program dotando 70,9 milioni famiglie di 125,51 dollari al mese (per la nostra Social Card 40 € mensili).

Ora per concludere vorrei ribadire il concetto iniziale e cioè: stiamo perdendo la classe sociale media che ha trainato la nostra economia portandoci, sempre negli anni '80, ad essere la quinta potenza economica mondiale. Il Governo Meloni dovrà lavorare molto nel campo economico-finanziario sia nel mercato domestico sia in quello europeo ed internazionale perché l'Italia ha un potenziale da fare invidia a qualsiasi altra Nazione perché è dotata: di una conformazione geografica onnicomprensiva, una cultura millenaria, con la relativa storia e con opere d'arte “esclusive”, creatività, stile e fantasia, una gastronomia da invidia, con vini e bollicine che hanno superato anche i cugini francesi, una vivibilità che ha solo bisogno di adattarsi all'ospite e se volete anche un'ospitalità innata. Forse in questo modo riusciremo a far rinascere la classe media che da sempre è stata la “spina dorsale” dell'economia italiana. Buon lavoro Presidente Meloni.