Clessidra Factoring, 2023 in crescita. Garbillo nominato direttore generale

In foto da sinistra: Keoma Garbillo, direttore generale di Clessidra Factoring e l'ad Gabriele Piccini

Clessidra Factoring, risultati in crescita nel 2023: utile netto a 2,8 milioni. Per il 2024 è previsto l’inserimento di ulteriori 9 professionisti

Clessidra Factoring, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento che fa capo al Gruppo Clessidra, dopo aver chiuso il terzo anno di operatività con risultati record che hanno confermato il positivo e solido trend di crescita della Società - nel 2023 ha raggiunto un turnover di 681 milioni di euro e un utile netto di 2,8 milioni - è pronta a consolidare la sua posizione sul mercato.

Per affrontare questa nuova fase, il Consiglio di amministrazione della Società, presieduto da Federico Ghizzoni, ha deliberato una nuova struttura organizzativa nominando Keoma Garbillo, attuale CFO, quale Direttore Generale. La scelta risponde alla volontà di rafforzare il presidio sulle funzioni sia di rischio che di supporto al business, favorendo al contempo la crescita interna delle persone meritevoli, con l’obiettivo di proseguire nel percorso virtuoso di sviluppo ed evoluzione della Società. Il Consiglio di amministrazione ha avviato il processo di valutazione previsto dalla normativa di Vigilanza presso la Banca d’Italia.

“Dopo questo primo triennio di attività possiamo ritenere di aver concluso con successo il periodo di start-up: abbiamo una squadra forte a cui vanno tutti i meriti dei risultati raggiunti, la sfida che ci aspetta è quella di consolidare la crescita ed iniziare ad ampliare la nostra proposta commerciale a nuovi segmenti di mercato - commenta Gabriele Piccini, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring. - La nomina di Keoma Garbillo a Direttore Generale è una scelta importante per affrontare la nuova fase della Società. Keoma è un giovane professionista che ha maturato 15 anni di esperienza nel factoring, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sia in ambito business che finance e fin dal 2020 ha contribuito alla creazione di Clessidra Factoring”.

Proprio per consolidare il suo posizionamento sul mercato, nel 2024 Clessidra Factoring rafforzerà ulteriormente la struttura con l’inserimento di 9 nuovi professionisti, a supporto della prevista crescita organica in termini di volumi dei crediti gestiti e dei nuovi cedenti e debitori ceduti. La Società ha in programma di ampliare capillarmente il proprio ambito di azione, integrando gradualmente la propria offerta commerciale ai fornitori di alcuni enti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, dopo l’avvio del programma di cartolarizzazione avvenuto a fine 2023, Clessidra continuerà ad analizzare le migliori opportunità di raccolta disponibili sul mercato.