Cnel, Botta (Confindustria) e Risso (Cisl) nominati vicepresidenti

La prima assemblea dell'XI Consiliatura del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) ha eletto come vicepresidenti Floriano Botta di Confindustria, che è stato riconfermato nella carica, e Claudio Risso della Cisl. Riconfermata Annalisa Guidotti di Confapi come segretaria dell'assemblea. E' quanto riporta una nota del Cnel.

"In occasione della cerimonia d'insediamento - ha dichiarato Botta - i ministri Calderone e Giorgetti hanno pronunciato, davanti al Capo dello Stato, parole importanti per il ruolo che potrà svolgere il Cnel nella nuova Consiliatura. Siamo di fronte a un cambio di passo epocale". "È una bella giornata istituzionale per la casa dei corpi intermedi, che io vorrei anche chiamare la casa dei pluralismi" ha commentato il neo vicepresidente Risso.

"Sono contenta - ha dichiarato la consigliera Guidotti - che Confapi possa dare il suo contributo al lavoro importante del