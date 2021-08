Cnh cresce nelle macchine per le costruzioni: acquisita Sampierana per 102 mln

Cnh Industrial acquisisce il 90% di Sampierana e un altro 10% entro quattro anni per 102 milioni

Cnh Industrial accelera nel comparto delle macchine da costruzioni. Il gruppo industriale italo statunitense, già lader nella produzione e commercializzazione di macchine per l'agricoltura e le costruzioni, veicoli industriali e commerciali, autobus e mezzi speciali, ha finalizzato l'acquisizione del 90% del capitale sociale della società italiana Sampierana, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di macchine movimento terra, sottocarri e ricambi. Lo scopo è arrivare ad ottenere il 100% del capitale sociale dell'azione nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione, previsto nel quarto trimestre di quest'anno.

Il corrispettivo dell'acquisizione, privo di debito e contanti, sarà pari a 101,8 milioni di euro, soggetto a determinati aggiustamenti alla chiusura e post closing, finanziato con la liquidità di Cnh Industrial.

"Quest'ultima acquisizione strategica accelererà ulteriormente la crescita redditizia del nostro business delle macchine da costruzione. L'eccezionale portafoglio di Sampierana consolida la nostra presenza in segmenti di mercato critici e fornisce ai nostri concessionari e clienti l'accesso a prodotti leader del settore sostenuti dal nostro marchio, dalla nostra distribuzione e dalla nostra esperienza produttiva", ha sottolineato Scott Wine, chief executive officer di Cnh Industrial.

"Voglio ringraziare Stefano Pampalone, President Construction, e il suo team, sia per aver portato a termine questo accordo, sia per l'eccellente lavoro svolto nella trasformazione del nostro business delle costruzioni, ridimensionando l'impronta e riportandolo alla redditività - un risultato impressionante dato il periodo difficile".

Riconosciuto nel settore delle costruzioni per la sua linea di mini e midi escavatori Eurocomach e per i sottocarri speciali, il gruppo Sampierana ha registrato ottime performance anno dopo anno, in particolare in Europa, ed è riconosciuto per la sua affidabilità, qualità e tecnologia innovativa. Il suo ampio portafoglio di prodotti, l'elevata capacità di personalizzazione e i prototipi di potenza elettrica esistenti si adattano perfettamente all'approccio sostenibile e incentrato sul cliente di Cnh Industrial e aumentano sostanzialmente l'offerta interna di prodotti e tecnologie della società.

Questa acquisizione consentirà alla divisione Construction Equipment di Cnh Industrial di integrare i mini e midi escavatori Eurocomach, i sottocarri e i ricambi Sampierana nel suo attuale portafoglio prodotti insieme a quelli dei suoi attuali partner Oem. Ciò conferma l'impegno di Cnh Industrial a investire e a far crescere il suo settore delle macchine per costruzioni, posizionandolo meglio nel mercato dei mini e midi escavatori, molto richiesto. Sampierana ha sede in Italia con il suo quartier generale e i suoi siti produttivi. Inoltre, gestisce una filiale interamente controllata con impianti di produzione a Kunshan, in Cina.

Intanto, da Piazza Affari segnali positivi per Cnh Indutrial, dove i titoli del gruppo guadagnano lo 0,46% a 14,28 euro. "Questa acquisizione dimostra la volontà di far crescere il business construction equipment, che nel 2021 stimiamo rappresenti il 9% del fatturato e il 4% dell'operating profit, integrando i nuovi prodotti nella propria gamma, insieme a quelli distribuiti sulla base di accordi con terzi", hanno commentato gli analisti di Equita. "Si riduce quindi la probabilità che il construction equipment possa essere ceduto".