Cnh Industrial: 20-22 miliardi di ricavi nel 2024 (+6% medio annuo)

Ebit margin del 12-13% contro il 9,9% del 2021

Un fatturato al 2024 di 20-22 miliardi di dollari, in forte crescita (6% medio annuo) rispetto ai 17,8 del 2021. Lo prevede Il nuovo piano industriale del gruppo Cnh Industrial presentato dal ceo Scott Wine durante il Capital Market Day di Miami. La nuova strategia prevede inoltre di realizzare un Ebit margin del 12-13% contro il 9,9% del 2021. L'Ebit margin è visto al 14,5-15,5% nelle macchine per agricoltura, contro il 12,3% del 2021, e al 5,5-6,5% nelle macchine per costruzioni, contro il 2,9% del 2021.

In merito alle due attività del gruppo, post scorporo di Iveco Group, agricoltura e costruzioni, per la prima la stima è di un margine ebit adjusted al 14,5%-15,5%, in aumento dal 12,3% del 2021 (era all'8,2% nel 2019). Per le costruzioni, lo stesso margine al 2024 è stimato al 5,5%-6,5%, dal 2,9% del 2021 (era all'1,8% nel 2019). Innovazione, sostenibilità e produttività sono - secondo il ceo - i driver di questo piano di crescita. "Guideremo il valore per gli azionisti mantenendo il nostro track record di gestione disciplinata del capitale. Faremo investimenti per accelerare la crescita organica mantenendo un bilancio solido e un buon rating creditizio. Vogliamo remunerare gli azionisti e procedere con azioni disciplinate di M&A", ha affermato Wine illustrando le strategie.

"L'obiettivo è mettere al centro il cliente e lo faremo anche grazie ai forti investimenti in innovazioni tecnologica". Wine ha aggiunto che l'inflazione preoccupa tutto il settore, ma ha definito la situazione sotto controllo.