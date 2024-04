Codice strada, dai detergenti agli integratori: ecco i prodotti salva patente

Nuovo codice della strada e i test fallibili

In attesa del via libera del Senato, che trasformerà il ddl in legge, alcune aziende vendono online prodotti che potrebbero inibire in parte o del tutto eventuali controlli delle forze dell'ordine. Manca ancora l'approvazione del Senato, che dovrebbe confermare la riforma del codice della strada avviata dalla Camera, ma già si sa che verrà adottata tolleranza zero su chi si metterà al volante in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Un giro di vite che scatterà subito, a differenza di quello che accade oggi, per cui è necessario provare, oltre alla presenza della sostanza nel sangue, anche lo stato di alterazione psico-fisica. La novità consisterebbe nell'uso del test immediato che, se positivo, sarà sufficiente a far scattare la revoca della patente o la sua sospensione per tre anni. Stesso dicasi per chi viene fermato in stato di ubriachezza al volante. Con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, le sanzioni possono arrivare a 2.170 euro con sospensione della patente per 6 mesi. E comunque, tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza porteranno alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Sarà poi proibito circolare senza aver installato sulla macchina l'alcolock, un dispositivo che impedirà l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

E' evidente che si tratta di provvedimenti decisamente più aspri rispetto a quelli attuali e che sembrerebbero andare verso la direzione di un uso più consapevole dell'automobile, soprattutto tra i giovani, le vittime più frequenti sulle strade italiane. Eventuale giro di vite che potrebbe anche frenare un business di svariati milioni di euro: dalla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche allo spaccio di sostanze stupefacenti davanti ai locali o dentro le discoteche.

Nuovo codice della strada e cannabis, il detergente liquido "salva patente" venduto online (anche su Amazon)

Così, per esempio, alcune aziende presenti online, come Zamnesia (leader del mercato europeo di semi di cannabis e prodotti Smartshop e Headshop), che ha sede nei Paesi Bassi ed è presente in 16 paesi europei, vende a prezzi popolari prodotti che aiuterebbero i fruitori di cannabis a superare positivamente il test antidroga. Il prodotto in questione si chiama Kleaner, un detergente liquido a spruzzo a base di alcool che contiene estratti di erbe, che rinfrescano la bocca ed il corpo per un massimo di un'ora. La sua funzione è quella di uccidere i batteri che rivelano la presenza di sostanze vietate all'interno del corpo. Le recensioni del prodotto sono tutte positive. Raccontano di ragazzi che hanno superato il test anti droga con più spruzzi, anche se il prodotto ha un gusto amaro. Qualcuno lo definisce già un salva-patenti.

Ma Zamnesia fa di più. Non vende soltanto il prodotto. Fornisce informazioni dettagliate su cosa sia un test antidroga, cosa evidenzi e a quali sostanze sia riferito, quanti ce ne siano, su quali basi si sviluppi e, soprattutto, come fare per superarlo. Tutto alla luce del sole. Ed anzi, chi firma l'approfondimento, si definisce un esperto di cannabis e psichedelia. Andando poi alla ricerca della biografia di questo giornalista di inchiesta, si possono leggere alcuni dei suoi lavori: come far germinare i semi di cannabis, come coltivare la cannabis in giardino o in cortile, se si può andare in overdose con la cannabis.

Direte voi: una informazione mirata, settoriale, ricercata all'interno della comunità giovanile più scaltra, avanguardista potremmo dire. E invece no. Sul sito Amazon, digitando detergente liquido per tossine, compare sempre lui lo spray Kleaner descritto come 100% efficace per soddisfare le vostre esigenze di disintossicazione personale, protezione affidabile contro il rilevamento di THC. Nelle informazioni sull'articolo si legge che il prodotto è composto di alcol denaturato e che distrugge le molecole delle tossine, grazie alla sua composizione in etanolo all'80%.

Amazon fornisce anche un'alternativa. Per qualche euro in più è possibile acquistare un altro detergente per tossine, chiamato anch'esso Kleaner, che rimuove ogni traccia di sostanze presenti nella saliva e sulla pelle ed ha un'efficacia di un'ora sulla saliva e 3-5 ore sulla pelle. Il prodotto offre un metodo orale, con 2-3 spruzzi nella bocca ed uno topico con 2-3 spruzzi sulle mani distribuiti sulla zona del corpo desiderata, come collo o ascelle.

Nuovo codice della strada e alcool, dall'integratore Citoethil al "tempo": i metodi per passare i controlli

E per l'alcool cosa c'è? Qui la risposta potrebbe essere più facile per i furbetti dell'etilometro. Infatti, questo strumento fornisce risultati utili solo nei 15-20 minuti precedenti l'assunzione di alcol, proprio perché la quantità presente nel cavo orale potrebbe falsare il risultato. Cercando su internet dei rimedi per abbassare il tasso di alcool in vista dei controlli, c'è chi suggerisce un integratore, il Citoethil, ma non è stata accertata la sua efficacia. Si sa che alcune ricerche confermano che il prodotto riduce il tasso alcolico in circa 20 minuti dalla sua assunzione (es. da 0,8 a 0.35 ca.), ma il suo successo, proprio perché prodotto naturale, dipenderebbe soprattutto dalla variabile individuale. Restano allora due possibilità. Il rimedio giudicato migliore, e cioé il tempo, visto che l’alcolemia diminuisce in media di 0,15 g/l per ora (da 0,11 a 0,24 g/l a seconda dell'organismo e metabolismo del fegato).

Oppure per contestare l’etilometro si può sempre sollevare l’eccezione del suo mancato funzionamento. A questa obiezione, la polizia può rispondere mostrando il certificato di taratura che, per essere valida, deve essere stata effettuata non più di un anno prima rispetto all’accertamento. Il certificato di taratura, eseguito da una ditta autorizzata, deve essere esibito in originale o in copia conforme, su richiesta dell’automobilista, anche prima del ricorso al giudice o nel corso dello stesso processo intentato contro la sanzione della polizia.