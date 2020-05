Coin, nuova nomina ai vertici. Roland Armbruster nuovo amministratore delegato

Coin, nuova nomina ai vertici. Roland Armbruster è il nuovo amministratore delegato

Nuova nomina ai vertici del gruppo Coin. Roland Armbruster è il nuovo amministratore delegato. La decisione del consiglio di amministrazione arriva dopo il consolidamento della compagine societaria e il successivo rafforzamento patrimoniale. Questa nomina assume particolare rilevanza nell’attuale contesto sociale ed economico.

“La nomina di Roland Armbruster rappresenta un rafforzamento molto positivo che avviene contestualmente alla fase di riapertura dei negozi e di riavvio delle attività nei cantieri per le ristrutturazioni pianificate. C’è grande desiderio di ripartire, tutti i nuovi importanti marchi che nei mesi scorsi avevano manifestato interesse ad entrare negli spazi di Coin hanno già confermato il loro ingresso per la stagione A/I 2020”, ha dichiarato, come specifica PamBiancoNews, in una nota Giorgio Rossi, presidente del Cda di Coin, la cui proprietà è formata da una cordata di imprenditori e manager che ha rilevato il gruppo nel 2018 da Bc Partners.