Banche, come proteggere i risparmi dal bail-in: l'idea che può cambiare tutto

Ecco come proteggere i propri risparmi dal bail-in

Non sono un assiduo frequentatore del bar, però quello sotto casa fa un caffè veramente buono ed in quel contesto trovo sempre amici e conoscenti che intavolano discorsi a volte futili o scherzosi e a volte seriosi. Ieri mi è capitato si essere avvicinato da un paio di conoscenti i quali dopo essere stati scottati dalla vicenda della banca Popolare di Vicenza, sono molto preoccupati per quel po' di risparmi che ancora possiedono.

Sono arrivati dritti alla domanda: “tu che hai dell'esperienza in campo finanziario ci dici come si potrebbe fare per non incorrere nel bail-in? Sai noi abbiamo già dato!” Risposta: “Questa domanda non mi coglie alla sprovvista perché tempo fa ebbi a proporre ad alcune banche un prodotto finanziario, che avevo ideato, in una uggiosa giornata autunnale, e che a mio avviso potrebbe risolvere la questione, con soddisfazione per entrambi (risparmiatori e banca) e come dicono gli inglesi gli affari devono essere win win, ossia: gli affari si fanno in due con il beneficio per tutti e due le controparti, altrimenti non è un affare.