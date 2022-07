Come risparmiare energia elettrica: i consigli per ridurre i consumi

Risparmiare energia elettrica: consigli, trucchi e metodi per consumare meno elettricità, aiutare il pianeta e snellire le proprie bollette

Ci sono molti modi per risparmiare energia elettrica, e quindi rendere meno pesanti le bollette della luce, ma alcuni sono più efficaci di altri. Fermo restando che si può optare per l'acquisto di elettrodomestici in grado di consumare meno energia ed essere più efficienti, esistono alcuni accorgimenti che tutti dovremmo conoscere, piccoli trucchi che possono aiutarci a risparmiare davvero molto, per il bene nostro e del pianeta. In questo articolo presentiamo alcuni dei più semplici da attuare anche nella vita quotidiana.

Consigli utili per risparmiare elettricità

Per prima cosa, bisogna spegnere gli elettrodomestici quando non si usano. Molti apparecchi che siamo soliti utilizzare ogni giorno continuano a consumare elettricità anche quando sono in fase di stand by, per questo motivo è sempre consigliabile spegnere tutto, soprattutto quando si esce di casa, per evitare di sprecare soldi ed energia preziosa. In tal senso può essere utile usare una multipresa, per poter spegnere più elettrodomestici con un unico interruttore.

Sostituisci poi le lampadine a incandescenza con quelle a LED. Ormai è risaputo che le vecchie lampadine alimentano consumi davvero eccessivi rispetto a quelle più moderne ed ecologiche. Quindi, se ti stai trasferendo in una vecchia casa, la prima cosa da fare è proprio assicurarti che tutte le lampadine al suo interno siano a LED.

Un altro consiglio importante riguarda l'installazione di un termostato intelligente, che può aiutarti a risparmiare denaro sulle bollette del riscaldamento, regolando automaticamente la temperatura nella tua casa.

Se metti in pratica tutti questi consigli ma non hai collaborazione dai tuoi familiari, potresti però fare un'inutile fatica. Educa quindi i tuoi parenti e amici sull'importanza della conservazione dell'energia. Con l'aiuto dei tuoi cari o dei tuoi coinquilini, vedrai che riuscirai a risparmiare denaro sulla bolletta della luce, e aiuterai al contempo anche il nostro pianeta.

Come risparmiare energia quando si cucina

Uno dei momenti in cui consumiamo più energia, soprattutto se utilizziamo forni o piani a induzione, è quello in cui cuciniamo. Passare molto tempo ai fornelli può portare a un consumo intensivo di elettricità. Tuttavia, ci sono alcune cose che si possono fare per ridurre gli sprechi. Uno dei modi più facili è quello di utilizzare una pentola a pressione per la cottura. Questa infatti raggiunge più rapidamente la temperatura necessaria e richiede meno energia per mantenerla. Di conseguenza, non solo accelera il processo di cottura, ma permette anche di risparmiare. Stesso discorso per la cottura a vapore.

Un altro metodo facile riguarda l'utilizzo di un forno a microonde. Questo tipo di forno utilizza meno energia rispetto a un forno tradizionale, soprattutto perché riesce a raggiungere la cottura necessaria in molti meno minuti.

Ovviamente, ti suggeriamo anche di tenere spente le luci della cappa, se possibile, e di non tenere il frigorifero aperto più del necessario.

Come risparmiare energia usando l'aria condizionata

Più che la cucina, però, a preoccupare i consumatori per quanto riguarda l'impatto dei consumi sulle bollette sono i climatizzatori. Per risparmiare energia in questo caso bisogna assicurarsi che la nostra unità AC sia adatta allo spazio che vogliamo rinfrescare. Un'unità troppo piccola si accenderà e si spegnerà frequentemente, faticando a raggiungere la temperatura richiesta e usando più energia di una unità adatta alla nostra stanza.

Ricordiamoci poi di mantenere i filtri puliti. Se sporco, il filtro fa lavorare il dispositivo più duramente, uno sforzo pagato con un aumento di energia. Cerchiamo quindi di effettuare una pulizia periodica, almeno una volta ogni tre mesi. Un altro suggerimento riguarda la temperatura, che deve essere regolata con equilibrio. Se ne chiediamo una troppo bassa avremo bisogno di molta più energia per poter raggiungere il risultato voluto. Altro consiglio importante riguarda le porte. Se si sta cercando di raffreddare una stanza, è sconsigliato tenere gli infissi o le porte aperte, in quanto si finirebbe per disperdere l'aria fresca.

Infine, se puoi farne a meno, ti consigliamo di utilizzare un ventilatore al posto dell'aria condizionata. Il consumo di questi apparecchi, soprattutto di quelli più moderni, è infatti spesso minore, e il risultato non è sempre tanto diverso rispetto a quello di un climatizzatore.