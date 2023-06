Conad, clamoroso divorzio al vertice: lascia l'Ad Francesco Pugliese

Conad, si chiude l'era di Francesco Pugliese

Il Consiglio d’Amministrazione della Conad, Consorzio Nazionale Dettaglianti comunica che il rapporto professionale con il Cavaliere del Lavoro Francesco Pugliese, è giunto al termine. E' quanto si legge in una nota.

Francesco Pugliese, si legge, "è stato tra gli artefici, nel corso del suo lungo incarico, di un percorso di crescita e sviluppo dell’insegna. La sua passione, la sua lungimiranza e la sua competenza hanno contribuito a portare Conad ai vertici della grande distribuzione in Italia".

Dopo aver completato (con strascico di polemiche e code giudiziarie) l’acquisizione delle attività di Auchan in Italia nel 2019, la visione del mondo di Pugliese si è scontrata con quella del variegato universo cooperativo di Conad, composto da oltre 2 mila piccoli soci imprenditori su tutto il territorio nazionale.

Così il nuovo cda seguito all’ultima assemblea degli azionisti, lo scorso 9 maggio, ha deciso non solo di far scadere l’incarico di Pugliese, ma anche di aggiornare la governance eliminando il suo ruolo. Il Cda e tutte le persone di Conad, conclude la nota. "ringraziano Pugliese per gli anni di proficua collaborazione e gli augurano altrettanti successi per il proseguimento della sua carriera".