Concorsi Inps 2023, 10mila assunzioni all'orizzonte: come candidarsi

Concorsi Inps 2023, 10mila assunzioni all'orizzonte

Buone notizie per chi è alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Nel quadro degli sviluppi lavorativi del 2023, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato l'intenzione di espandere il proprio team: all'orizzonte circa 10mila assunzioni. Si prevede, in particolare, un totale di 13.000 nuove assunzioni nei prossimi due anni, ovvero per il periodo 2022-2024, principalmente attraverso concorsi pubblici. Diverse saranno le figure ricercate dall'Inps, sia diplomati che laureati. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito alle selezioni Inps.

Il Dpcm per le assunzioni nella pubblica amministrazione ha deciso di dare il via libera all'Inps per assumere 3.434 unità di personale entro il 2024, di cui 1.136 tramite nuovi concorsi da bandire. Questi posti si vanno ad aggiungere alle assunzioni che l'ente ha in programma di portare a termine entro il 2023, ovvero quasi 7mila posti, 6.600 per la precisione.

Posti da assegnare