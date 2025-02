Lavoro, nessuno vuole più "sporcarsi le mani": introvabili gelatai, commessi e addetti alle pulizie

Confcommercio, i dati allarmanti sul 2025: tutte le figure professionali mancanti

Confcommercio lancia l'allarme, mancano 258mila lavoratori nel 2025, situazione ancora più grave dell'anno precedente, dove le figure professionali mancanti sono aumentate del 4%. I settori più in difficoltà sono: commercio, ristorazione e alloggio. Confcommercio parla apertamente di "emergenza" che "rischia di frenare la crescita economica dei settori" ma anche "del prodotto lordo dell'intero sistema economico italiano". Le figure "introvabili" vanno dai commessi professionali del settore moda-abbigliamento alle figure specializzate, come - nel dettaglio alimentare - macellai, gastronomi, addetti al pesce. Resteranno vacanti anche molti posti di camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli e gelatai.

"Questa carenza - prosegue la nota di Confcommercio - di forza lavoro qualificata è un problema che l’Italia non può permettersi, soprattutto considerando le incertezze e fragilità che caratterizzano lo scenario economico globale, tra cui la minaccia di dazi americani. Le cause di tale deficit sono molteplici. In primo luogo, vi sono fattori strutturali come il calo demografico, con una perdita di 4,8 milioni di individui nella fascia di età compresa tra i 15 e i 39 anni dal 1982 al 2024. A questo si aggiungono cambiamenti nelle preferenze occupazionali, la crescente difficoltà nel trovare lavoratori con il giusto mix di conoscenze, abilità e competenze, e una sempre minore disponibilità alla mobilità territoriale".