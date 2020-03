Confindustria, 108 a 47 preferenze: Carlo Bonomi doppia Licia Mattioli

Consenso più che doppio: 108 voti consiliari a favore di Carlo Bonomi e 47 a favore, invece, di Licia Mattioli, numeri che corrispondono rispettivamente al 60 e al 20% delle preferenze espresse. Come preannunciato da Affaritaliani.it, è il notevole distacco fra il presidente di Assolombarda e la vicepresidente di Confindustria al termine delle consultazioni dei "Saggi" per il rinnovo della presidenza di Viale dell'Astronomia.





Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela Colaiacovo hanno appena letto questi dati in Consiglio generale (in videoconferenza) in Confindustria prima lasciare la parola ai due candidati che devono illustrare ai 179 membri dell’ex Giunta i propri programmi.

Visti i numeri e il momento di grande drammaticità per il Paese per l’emergenza del coronavirus, contingenza che richiederebbe unità del Sistema Confindustria, i "Saggi" avevano inizialmente deciso di portare solo Bonomi come candidato unico. In un secondo momento, per evitare ricorsi, hanno ammesso entrambe le candidature sulla cui designazione gli associati si esprimeranno definitivamente il 26 marzo.

@andreadeugeni