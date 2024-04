Confindustria, Emanuele Orsini designato nuovo presidente

Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha designato il consiglio generale dell'associazione. L'imprenditore succede a Carlo Bonomi e guiderà gli industriali italiani per il quadriennio 2024-2028. Secondo quanto si apprende ha incassato 147 sì su 173 presenti. In totale sono 187 gli aventi diritto di voto. Le schede nulle sono state 17 e bianche 9. Orsini, classe 1973, è vicepresidente uscente di Confindustria, amministratore delegato di Sistem Costruzioni e Tino Prosciutti. Dopo la designazione il consiglio generale del 18 aprile sarà chiamato a votare anche il programma e la proposta di squadra di presidenza. Infine, l'assemblea dei delegati del 23 maggio eleggerà il nuovo presidente per il quadriennio 2024-2028 e il suo team.