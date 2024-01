Confindustria, Gozzi "non ritira la disponibilità" a candidarsi

Colpo di scena nella corsa in Confindustria. Quando ormai sembrava che dovesse essere una corsa a due tra Edoardo Garrone ed Emanuele Orsini (in rigoroso ordine alfabetico) arriva una smentita. "Antonio Gozzi ha dato e non ritira la sua disponibilità a mettersi a servizio del sistema confindustriale. La partita è ancora in corso", affermano fonti vicine all'imprenditore. Gozzi, presidente di Federacciai, è tra i nomi dei probabili candidati che per la corsa alla prossima presidenza di Confindustria che si apre il primo febbraio con la nomina della commissione di designazione, i "saggi" che sonderanno il consenso sulle possibili candidature. Lo riporta l'Ansa.