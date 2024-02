Confindustria, i saggi rimandano i primi due incontri a Milano e Bologna

Colpo di scena in Confindustria: i saggi hanno annullato i primi due incontri di consultazione che si sarebbero dovuti tenere domani 15 febbraio a Milano e il giorno dopo a Bologna. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it si tratta di uno stop inatteso ma doveroso poiché i tre delegati deputati a dirimere la corsa al "trono" di Viale dell'Astronomia hanno deciso di prendersi più tempo. E' probabile che verranno ricalendarizzati già venerdì i nuovi appuntamenti, ma il brusco stop è dovuto anche a un clima semrpe più teso. I quattro candidati - in rigoroso ordine alfabetico Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini - stanno infatti cercando di capire chi di loro potrà raggiungere il 20% dei voti dell'assemblea, minimo sindacale per poter correre definitivamente alla presidenza. E, a quanto sembra, potrebbero esserci anche nuovi colpi di scena con attacchi ad personam già pronti a partire. Per il momento non è dato sapere verso chi saranno indirizzati, ma i saggi hanno deciso - comprensibilmente - di vedere più chiaro lo scenario in cui si dovranno muovere.