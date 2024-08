Confindustria, incontro Orsini-Urso. Accordo sul piano casa per i lavoratori

Confindustria- governo, vertice sulle politiche industriali del Paese ed europee

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha partecipato a un vertice a Roma con il ministro del made in Italy Adolfo Urso. Tre ore di colloquio in cui si sono affrontati diversi temi, tra cui anche i costi dell’energia, il piano casa, l’aerospazio e la prossima manovra economica. "Un incontro positivo", ha commentato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, uscendo dalla sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ieri mattina, dopo il colloquio con il ministro Urso. È stata l’occasione per fare una riflessione approfondita su competitività e crescita: "Abbiamo parlato - spiega Orsini a Il Sole 24 Ore - delle politiche industriali del Paese, ma anche delle politiche industriali europee. Confindustria e governo devono procedere insieme per le politiche a sostegno delle imprese e del Paese".

Un lungo incontro - prosegue Il Sole - che ha affrontato ad ampio raggio i temi che riguardano la competitività delle imprese e del Paese, dall’attuazione delle misure di Transizione 5.0 all’energia, nucleare compreso, al piano casa, determinante per affrontare la carenza di manodopera, all’aerospazio, alle materie prime. Con lo sguardo rivolto alla prossima manovra economica, che da settembre dovrà prendere forma. Focus, quindi, sulla politica industriale, non solo italiana, ma anche europea, con la Ue che si trova a fare i conti con giganti mondiali, a partire da Usa e Cina.

Toccato anche il tema del piano casa, un progetto su cui Orsini insiste dall’inizio della sua presidenza, per affrontare il divario tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di facilitare la mobilità, offrendo ai lavoratori case in affitto a costi contenuti. L’interlocuzione si è già avviata: "È un progetto che a noi serve, abbiamo necessità di attrarre lavoratori che vengono da altre città del Paese e dall’estero, oggi è inconfutabile che manchi personale per le nostre imprese". Soddisfatto anche il ministro Urso: "Consonanza sul piano casa e il nucleare di terza generazione. Piena sintonia sul percorso di politica industriale".