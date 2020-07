Confindustria, Panucci in uscita. Patuanelli la vuole al Mise. Rumors

Era in agenda per settembre, dopo l'assemblea pubblica di Confindustria, con il debutto di Carlo Bonomi di fronte alla grande platea degli imprenditori di Viale dell'Astronomia. Nell'ultima settimana c'è stata un'accelerazione. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, in carica da luglio 2012 durante la presidenza Squinzi, è in uscita dall’associazione degli industriali.





Il presidente Bonomi è intenzionato a scegliersi un proprio capo struttura (pare che stia guardando a Milano per il ruolo), gestendo in maniera non traumatica l’uscita della manager a cui non mancheranno certo le opportunità professionali.



Infatti, nelle ultime ore è spuntato fuori per la Panucci un incarico al Ministero dello Sviluppo economico: sembra che il titolare del Mise Stefano Patuanelli la voglia come segretario generale al posto di Salvatore Barca, che diventerà nuovo amministratore delegato di Consap.

@andreadeugeni