Confindustria tedesca contro Scholz: “Dialogo tra sordi”, "tutto gli sfugge"

Germania, sempre guerra gli imprenditori tedeschi contro il Governo di Olaf Scholz

"Tutto continua a sfuggire al Cancelliere”, “Ancora non riconosce lo squilibrio economico della Germania”, sono alcune delle preoccupanti dichiarazioni di rappresentanti della Confindustria tedesca che continua la sua battaglia contro l’Esecutivo guidato dal Cancelliere Olaf Scholz. I rappresentanti delle quattro più importanti organizzazioni imprenditoriali tedesche: la Federazione dell'industria tedesca (BDI), l'associazione dei datori di lavoro BDA, la Confederazione degli artigiani tedeschi (ZDH) e la Camera dell'industria e del commercio (DIHK) non nascondono da tempo il loro disaccordo con il socialdemocratico Cancelliere.

L’accusa è chiara, quella cioè sottovalutare i problemi economici della grande malata d’Europa e soprattutto di non considerare le loro indicazioni per superare il difficile e perdurante momento. Anche l’ultimo incontro tra le parti il risultato sembra essere stato un “dialogo tra sordi”. I commenti imprenditoriali sono stati unanimi e, soprattutto, resi pubblici "Scholz ha parlato quasi esclusivamente di ciò che ha già fatto per l'economia, ma senza avvicinare nessune delle considerazioni della controparte”. Controparte che, subito dopo, ha incontrato Friedrich Merz, leader del partito di opposizione, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU).

Germania, ferma da un paio d'anni la "locomotiva d'Europa"

Quella che era da tutti considerata come la “locomotiva d’Europa” ora è, da un paio di anni, all’ultimo posto come crescita, unico paese fermo del G7 nel 2023. Le previsioni 2024 parlano di un impensabile, fino a soli due anni fa, 0,1%. Il presidente della potente BDI Siegfried Russwurm ha descritto il Cancelliere come un uomo “incapace di agire perchè sempre impegnato a lodarsi e incapace di valutare pienamente la gravità della situazione”. E pure Rainer Dulger, presidente dell'associazione dei datori di lavoro BDA, ha rincarato la dose sostenendo che “ le imprese avevano perso la fiducia nel governo federale e che la loro pazienza stava finendo". Cosa chiedono in sintesi le imprese tedesche al Governo? Sostanzialmente misure specifiche tra cui : meno burocrazia, riforma dello stato fiscale e sociale, più manodopera qualificata e prezzi dell’energia più bassi.

E quest’ultimo punto sembra essere particolarmente sentito dato che l’impresa tedesca è ancora molto “energivora”. “I problemi economici della Germania-secondo gli imprenditori-provengono maggiormente dall’interno. Le riforme strutturali necessarie non si sono concretizzate negli ultimi anni. Questo ha toccato il cuore delle fondamenta economiche della Germania. È necessario un cambio di rotta”. E pure grandi media tedeschi non sono da meno nelle critiche. In particolare l’Handelsblatt ha “picchiato duro" scrivendo che “se Scholz crede seriamente che tutto cambierà in meglio solo grazie alla forza delle sue parole, l’economia tedesca ha un problema ancora più grande. In questo caso lo stesso capo del governo sarebbe uno svantaggio perché non vorrebbe ammettere ciò che non dovrebbe essere. E non agisce di conseguenza”. Ma in ogni caso gli imprenditori sanno che, anche da loro, sarà necessario aspettare il risultato delle elezioni europee per sperare in qualche cambio significativo. Fino ad allora, così come in molti altri paesi europei, tutto è in “stand by”.