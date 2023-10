Confindustria, tensioni sul cambio al vertice e veleni sulla guida della Luiss

Tensioni in Confindustria tra ricambio e Luiss

Tensioni e veleni. Sono quelli che secondo il Corriere della Sera si concentrano sul cambio al vertice di Confindustria, che ripercorre la vicenda tra il presidente Carlo Bonomi e il garbuglio sulla guida dell'università Luiss, la nomina di Luigi Gubitosi e la rimozione a sorpresa della direttrice generale, Francesca Mariotti.

"In assenza di una versione ufficiale, a fornire una ricostruzione di quanto accaduto sono i rumors trapelati da Viale dell’Astronomia: Mariotti non avrebbe assecondato l’idea di dare una buonuscita a un’altra dirigente, la direttrice della comunicazione arrivata un paio d’anni fa, Alessia Magistroni", sostiene il Corriere della Sera. "Buonuscita consueta o meno, c’è chi dice, ma trovare conferme è difficile, che in realtà sarebbe pronta ad andare in Fiera di Milano, dove Bonomi è presidente. Realtà o soltanto illazioni? Difficile dirlo. Secondo altre versione alla direttrice sarebbe stato rimproverato di non aver saputo neutralizzare gli effetti su Confindustria della norma sulle università. Mentre c’è chi dice che sarebbero mancati i controlli proprio sull’università stessa".

Sullo sfondo il ricambio alla guida dell’organizzazione. Secondo il Corriere della Sera, "nelle ultime ore è circolata l’ipotesi tra alcune categorie e territoriali di formalizzare il disagio in una lettera. Ipotesi che però non si è concretizzata. Se qualcosa emergerà, forse accadrà al consiglio generale di mercoledì 25 ottobre".