Consegne non stop, ma senza contatti. Amazon assumerà 100 mila persone

Coronavirus, anche Amazon cambia politica

Il coronavirus ha costretto in casa non solo gli italiani, ma anche tanti statunitensi che, trovandosi isolati, si rivolgono sempre di più agli acquisti online, anche per beni di prima necessità come cibo, farmaci e dispositivi medici. Per far fronte a tutto ciò, Amazon ha disposto nuove assunzioni e un aumento salariale. In Italia, invece, dopo le proteste dei giorni scorsi, si seguirà un nuovo protocollo nelle consegne, per evitare ogni contatto tra il personale e i clienti.

Boom di ordini negli USA dopo le restrizioni da coronavirus

Amazon assumerà 100 mila persone e darà un aumento di 2 dollari l'ora ai suoi dipendenti degli stabilimenti americani: è l'annuncio che ha fatto la multinazionale di Jeff Bezos con l'obiettivo di smaltire tutte le richieste online. In tempo di coronavirus gli ordini si sono moltiplicati, mandando in tilt le consegne.

Tra i prodotti acquistati online, spiega Amazon, ci sono farmaci, mascherine, tute, igienizzanti e oggetti necessari per chi, soprattutto anziani, non può uscire da casa, costretto all'isolamento. "Con il diffondersi dell'epidemia ̶ spiega la multinazionale ̶ vogliamo aiutare le comunità nel mondo a ricevere i prodotti direttamente sulla soglia di casa e nel minor tempo possibile, anche in questo periodo di emergenza, evitando che si accumulino nei magazzini. Stiamo ricevendo richieste senza precedenti e vogliamo essere all'altezza".

Coronavirus: Amazon Italia, nessun contatto tra addetti e clienti

Anche in Italia, Amazon ha adotatto nuove misure precauzionali. Gli addetti alle consegne sono tenuti "a mantenere una distanza precauzionale di almeno un metro dal cliente durante le consegne". Inoltre "una volta raggiunto l'indirizzo di consegna, l'autista dovrà suonare o bussare alla porta, e lasciare il pacco a terra, arretrando di almeno un metro dalla porta mentre attende che il cliente ritiri il pacco. Per eliminare ogni tipo di contatto, non richiediamo inoltre la firma del cliente al momento della ricezione".

Lo spiega Amazon, elencando alcune misure di precauzione prese per contrastare il contagio del Coronavirus. "Continuiamo a monitorare attentamente questa situazione che è in continua evoluzione, lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie locali e nazionali per capire quali misure verranno applicate e come prevenire i rischi. I nostri dipendenti vengono avvisati immediatamente su tutte le misure implementate", continua la società, dopo lo sciopero proclamato ieri a Castel San Giovanni di Piacenza