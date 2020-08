Consob, il governo amplia i poteri. Rumors

Super poteri alla Consob in arrivo? Nella bozza del decreto Agosto, scrive oggi MF-Milano Finanza, è prevista una disposizione che amplia i poteri di Consob nel caso del passaggio di proprietà di Borsa Italiana.

Un’eventualità che appare ormai concreta, visti i paletti posti dalla Ue a Lse Group (che detiene l’asset italiano) nel merger con Refinitiv. Così il governo, dopo aver inserito Piazza Affari tra gli asset tutelati dai poteri speciali, ora prevede che debba essere notificato all’Autorità non solo il cambio di controllo del mercato ma anche la cessione o acquisto di partecipazioni a partire dal 10%.

Ma si va anche oltre e se oggi l’eventuale veto della Consob è previsto solo nel caso in cui il cambio di assetto azionario possa mettere a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, ora si aggiunge la facoltà di valutare "la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto", fissando i criteri a cui riferirsi, tra cui la reputazione del potenziale acquirente e la sua solidità finanziaria. D’altronde non è un mistero che l’esecutivo coltivi un progetto per il ritorno di Piazza Affari in mani italiane, scrive ancora il quotidiano, con il possibile coinvolgimento anche della paneuropea Euronext.