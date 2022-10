Consob, via libera all'opa di Schema Alfa su Atlantia

La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Schema Alfa sulla totalità delel azioni di Atlantia. Il periodo di adesione avrà inizio il 10 ottobre prossimo e terminerà l'11 novembre. A comunicarlo è Schema Alfa in una nota. L’offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni di Atlantia, ossia le massime n. 552.442.990 azioni, pari al 66,90% delle azioni emesse da Atlantia, ivi incluse le azioni proprie, ad eccezione delle n. 273.341.000 azioni detenute da Sintonia, pari al 33,10% delle azioni emesse da Atlantia.

Nel dettaglio, il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 10 ottobre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 11 novembre 2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 25 giorni di borsa aperta (salvo proroghe). L’11 novembre 2022 rappresenterà, quindi, salvo proroghe del periodo di adesione, l’ultimo giorno per aderire all’offerta, ferma restando l’eventuale riapertura dei termini. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia – salvo proroghe del periodo di adesione – il giorno 18 novembre 2022, ai termini e alle condizioni indicati nel documento di offerta, l’offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito validamente all’Offerta un corrispettivo pari a 23,00 euro, interamente versato in denaro per ciascuna Azione portata in adesione all’offerta.

Ricorrendone i presupposti di legge, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 novembre 2022, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all’offerta durante l’eventuale riapertura dei termini sarà il 2 dicembre 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).

Schema Alfa è assistita da Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Bank of America Europe DAC, Milan Branch, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG London Branch e UniCredit S.p.A. quali advisor finanziari, da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Legance – Avvocati Associati e Simpson Thacher & Bartlett LLP, quali advisor legali. Citigroup Global Markets Europe AG e Santander Corporate & Investment Banking hanno agito quali advisor finanziari di Edizione.